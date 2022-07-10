Çamaşır suyu hastanelik etti

Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Yiğithan, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Hamidiye mahallesi Pazar sokakta meydana geldi. 1 yaşındaki Yiğithan O., yerde unutulan bidon içindeki çamaşır suyunu içti. Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Yiğithan, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022, 14:16