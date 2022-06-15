Marketin camını kaldırım taşıyla kırdı
İnegöl'de meydana gelen olayda gece saatlerinde marketin kapı camını kaldırım taşıyla kıran şüpheli, vatandaşların bağırması üzerine kaçtı.
Olay gece 02. 00 sıralarında Sinanbey mahallesi Zafer caddesinde bulunan markette meydana geldi. Marketin olduğu sokağa gelen hırsız, yoldan bulduğu kaldırım taşıyla marketin kapı camını kırdı. Sesi duyan vatandaşlar, sokağa çıkınca şüpheli, hırsızlık olayını gerçekleştiremeden kaçarak kayıplara karıştı.
Camı kaldırım taşıyla kırdı
Marketin camını kaldırım taşıyla kırdı
YORUM EKLE