Çatıdan düştü

Çatıdan düştü

Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda topunu almak çıktığı çatıdan düşen çocuk yaralandı.
Olay Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuğun, topu tek katlı evin çatısına kaçtı. Çatıya çıkan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Yavuz

Yavuz

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