Çevre yolunda feci kaza

Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy kavşağından Karayolu istikametine seyir halinde olan sürücü Kamil T.(40) yönetimindeki 16 KMK 08 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden manevra yapan Sürücü Halil S.(63) yönetimindeki 16 ABR 003 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızlanan otomobil orta refüj üzerinden geçip karşı yöne geçti. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.