Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.
Çevre yolu üzerinde seyreden sürücü Tarık A. Yönetimindeki 16 BS 190 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüj üzerinden karşı yöne geçip, yoldan çıkan araç devrilerek yan durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çevre yolunda ölümden döndü
Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü yaralandı.
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