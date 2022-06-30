CHP’DEN ‘İL OLMA’ ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, partisinin 2018 yılında İnegöl’ün il olmasıyla ilgili kampanyasını hatırlatarak ‘O zaman siyaset üstü bu konuda bize destek vermeyenler bugün İnegöl’ün il olması için söz veriyorlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün Ahlat’ta yapmış olduğu konuşma İnegöl’de il olma tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti. Konunun gündem olmasının ardından bir açıklama da CHP’den geldi.

İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, 2018 yılında CHP’nin bu konudaki çalışmasına destek olmayanları eleştirdi. İnegöl’ün il olması halinde birçok sorunun ortadan kalkacağını belirten Kavlan, ‘Madem hak ediyoruz neden plakamız halen daha 82 olmuyor?’ ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DESTEK VERMEYENLER BUGÜN SÖZ VERİYOR!

2017 yılında verilen önerge ve 2018 yılında İnegöl’de yapılan çalışmaları hatırlatan Kavlan, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnegöl’ün il olması yönünde TBMM’ne 29.11.2017 tarihinde 2/ 1964 esas numarası ile Özgür Özel, Engin Altay. Engin Özkoç, Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil Orhan Sarıbal, Erkan Aydın Nurhayat Altaca Kayışoğlu imzası ile verdiği önergenin ardından İnegöl'de kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalara başlamıştık. CHP'li beş milletvekilimizin katılımı ile Sani Konukoğlu Konferans Salonunda STK’ların başkan ve yöneticilerini muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı bir araya getirmiştik. Yapılan bu toplantıda konuya siyaset üstü bakmak gerektiğini her fırsatta vurgulamıştık. İnegöl’ün kendisini ispat etmiş, birçok ilden büyük olduğunu, başarılı sanayisi ile ithalat ve ihracat fazlası verdiğini birçok konuda marka bir şehir olduğunu anlatmıştık. İl yapılan şehirler dikkate alındığında, İnegöl’ün bu kriterlerinin çok altında olan iller olduğu gözlemledik. İnegöl nüfusu, sanayisi, ürettiği katma değerle bunu kat kat hak eden marka bir şehir. Bu marka şehir il olsun diye sonrasında benim de içinde olduğum komisyonlar kurulduğunda buna karşı gelenler ve destek olmayanlar bugün çıkmışlar il olma sözünü gündemde tutup takipçisi olacağız diyorlar. Bursa büyükşehir belediyesini kaybettiklerini görenler İnegöl’ün il olmasını isteyerek ellerinde kalmasını sağlamaya çalışıyorlar sanırım. İnegöl’ü biz millet ittifakının iktidarında il yapacağız. Sayın AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Ahlat’ta yaptığı konuşmayla ilgili “Bazı yayın organlarında İL sayısı 100’ e çıkarılacak şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur” açıklamasında bulunmuştur. 30.02.2021tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sayın milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun İnegöl’ün il olması için yapmış olduğu konuşmaya neden destek verilmedi sormak istiyoruz. Tekrar etmekte fayda var, ilçemizin il olması siyaset üstü bir meseledir!” şeklinde konuştu.

Kavlan sözlerini şöyle sürdürdü;

İL OLURSAK BİRÇOK SORUN ORTADAN KALKACAK

“İnegöl’ün il olması ve bütçeden daha fazla pay alması gerekiyor. İlçemize sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Vatandaşın devletten alması gereken sağlık, eğitim, hukuk gibi temel hizmetlere ve üniversiteye kendi il sınırları içinde kolayca erişimini sağlayabilmek günümüzde zorunlu kamusal bir hizmet olarak görülmektedir. İlçemize bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Ankara'da hakkımızı savunan bir vekilimiz olmadığı için Mudanya ya kaptırdığımız üniversitemiz oldu. (İlçelerde Meslek Yüksekokulu olur, fakülte de olur ama üniversite çok nadir olur). İl olduğumuzda istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutun tüm memur alanlarında istihdam artmış olur. İnegöl de en büyük sorunlarından biri kolluk kuvvetlerinin yetersizliği değil mi? İl olduğumuzda bunun gibi birçok konudaki sorunlarımız da ortadan kalkmış olacaktır.”

MADEM HAK EDİYORUZ NEDEN PLAKAMIZ 82 OLMUYOR?

“Bu kadar katma değere, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşı ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda sağlayan İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyor. Bu da İnegöllüler için büyük bir haksızlıktır. İnegöl sadece sanayisi, İnegöl mobilyası ile değil; tarımda, gastronomide, turizmde markalaşmasını sürdürüyor. Özetle il olmayı hak ediyoruz. Nede Plakamız halen daha 82 olmuyor? “