ÇİFTÇİ ÖZEL SEKTÖRE YEM EDİLECEK

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik TMO'nun İnegöl’de Hububat alımını personel eksikliği nedeniyle 3 günle sınırlandırdığını ifade etti. Personel eksikliğinin giderilmesi için il başkanını aradığını ancak bir sonuca ulaşamadığını ifade eden Çelik, “Bu durumda böyle güzel bir fiyat tablosu önümüzde dururken çiftçilerimiz göz göre özel sektöre yem edilecektir” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hububat alımını İnegöl’de yapabilmesi adına istenilen tüm talepleri karşılayan Ziraat Odasının karşısına bu kez de yetersiz personel sorunu çıktı.

BUĞDAY’IN TONU 2500 TL’DEN 7500 TL’YE YÜKSELDİ

Yaşanan sorunun çözümü için Bursa Milletvekilleri arasında hemen ilk ulaşabilmem gereken vekile ulaşamadığını ifade eden Başkan Çelik açıklamasında şunları kaydetti: Siz değerli çiftçilerimiz, bildiğiniz üzere TMO'nun Hububat alım fiyatları bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bundan yaklaşık 1 ay önce açıklanmıştı. Birde buna ilaveten bir hafta önce Buğday'da 400 TL, Arpa'da 200 TL mevcut oranlara ilave yapıldı. Kısaca özetlemek gerekirse buğday geçen sene çiftçinin elinden tonu 2.500 TL’den çıkarken bu sene toplamda kaliteye göre TMO tarafından tonu 7.500 TL civarlarında alımı gerçekleştiriliyor. Buraya kadar her şey güzel... İnegöl'de toplam'da bu yıl 80 bin dekar alanda hububat üretimi gerçekleştirilmiştir. Açıklanan fiyatların çiftçilerimizi memnun etmesi sebebiyle üreticilerimizin bu yıl TMO'yu tercih edeceklerini İnegöl Ziraat Odası olarak saha gezilerimizde tespit etmiştik.”

KULACA KOOPERATİFİ KAPILARINI AÇTI

“İşte bu sebeple TMO İnegöl'de alım yapması için girişimlerimizi yaptık ve Bölge Müdürleri'ni İnegöl’e davet ettik. Kendileri de bizlere 60 tonluk kantar, sistemlerini kurabilecekleri bir ofis ve depolama alanı bulmam halinde İnegöl'de de alım yapabileceklerini ifade ettiler. Tabii ki kendilerinin istedikleri gibi bir yeri İnegöl'de bulamadık. En sonunda Kulaca Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur abinin kapısını çaldık, oda bize tüm tesislerini açtı. Buradan tüm çiftçilerimiz ve şahsım adına bir kez daha çok teşekkür ederim.”

SORUN PERSONEL EKSİKLİĞİ

“Şimdi gelelim asıl sorunumuza. Geçtiğimiz Cuma günü alım yapılabilmesi için gerekli tüm işlemleri bitirdik ve cumartesi günü alımlara başladık. İlk günde üreticimiz 300 ton buğdayı TMO'ya teslim etti. Sonra TMO Müdürü bizleri aradı; ‘Başkanım bölge olarak bundan önce 8 yerde alım yaparken şimdi 13 yerde alım yapıyoruz, dolayısıyla personel yetersizliğimiz var, o sebepten haftanın 3 günü İnegöl'de 3 günü Yenişehir'de yapmak durumundayız’ dedi. Sağ olsunlar kendileri iyi niyetliler. Düzgünde bir ekibi var ancak yapabileceklerinin bu kadar olabileceğini ifade ettiler. Bende acaba ek personel gönderilmek suretiyle bu işi aşabilir miyiz diye iktidar milletvekillerini aradım. İl Başkanı'nı aradım şuan için 6 gün alım yapma noktasında bir sonuca ulaşmış değiliz. Bu durumda böyle güzel bir fiyat tablosu önümüzde dururken çiftçilerimiz göz göre özel sektöre yem edilecektir.”

VEKİLE ULAŞAMADIM

“Kısacası bazı kamu kuruluşlarında nasıl eksikler olduğunu 15 gündür bizzat yaşayarak görmüş oldum. Siz Değerli çiftçilerimiz bunları biliniz istedim. Bu arada aramış olduğum Bursa Milletvekilleri arasında hemen ilk ulaşabilmem gereken vekile ulaşamazken, ulaştığım vekiller ve Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ve şuanda orada bulunan vekilimle sık sık görüşme ve dertleşme imkânım oldu. Kutsal topraklarda bile işimizi çözmek için uğraştı. Çiftçimizin yanında bizlerle beraber uğraşan, emek veren, koşturan herkese teşekkürü borç biliriz.”