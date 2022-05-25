ÇİFTÇİLERE ÇKS UYARISI!

2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırma süresi 30 Haziran’da son bulacak. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, basın toplantısı düzenleyerek ÇKS kayıtları yaptırmayan çiftçilere uyarılarda bulunarak, “Mağdur olunmaması için çiftçilerimizin bir an önce ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz” dediler.

MAĞDUR OLMAYIN!

Ziraat Odasında düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, “2022 yılı ÇKS kayıtları 30 Haziran’da sona erecek. Bunun için gerek daha önceden basın yoluyla da bilgilendirme yapmıştık ama süreç dağıldığı için bugün bir kez daha tekrarlayalım istedik. Zaten gerek sosyal medyadan da bilgilendiriyoruz ama çiftçilerin mutlak şekilde bundan haberdar olup, ÇKS’lerini yaptırmaları gerekiyor. Buradan muhtarlarımıza, kooperatif başkanlarımıza, odamızın delegelerine sesleniyorum; malumunuz ÇKS’sini yaptırmayan çiftçi, çiftçi değil. 30 Haziran’da süre bittikten sonra 1 Ekim’e kadar Tarım Bakanlığı ÇKS kayıtlarını kapatmakta. Dolayısıyla o süre içinde çiftçinin aniden ÇKS’ye ihtiyacı olması halinde desteklerden, hibelerden yararlanamıyor. Hatta traktör almaya bile kalksa ÇKS gerekiyor. Dolayısıyla o 3 aylık sürede yararlanamıyor. O süreçte çiftçi ihmalden dolayı mağdur oluyor. Onun için biz bunu ısrarla bildirmek istiyoruz. Aynı zamanda çiftçinin ÇKS yaptırma zorunluluğu olduğunu belirtmek isterim. Bu da şundandır; ülke genelinde ürün planlamasını sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz. Ancak bu da herkesin ÇKS’sini yaptırmasıyla halinde olur. Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz nerede ne eksik var gibi bilgilere ulaşmaya yardımcı oluyor. Pandemi sürecinde, akabinde de Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde desteklemelerinde arttığını göz önünde bulundurursak, çiftçimiz açından da ÇKS yaptırmamak büyük bir kayıp olur. Özellikle bu yıl birçok üründe ek destekler çıktı. Çiftçimiz 30 Haziran’a kadar ÇKS’sini yaptırmazsa o yılı heba oluyor. Devletin vermiş olduğu desteklerden yararlanmalarını istiyoruz. Bir çiftçi sıkıştığı anda kredi kullanıyor. ÇKS’niz olmadığı zaman hiçbir şeyden yararlanamıyorsunuz. Mağdur olunmaması için çiftçilerimizin bir an önce ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

DESTEKLEMELERDEN YARARLANMAK İÇİN ÇKS ŞART

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren ise, “2022 yılı ÇKS kayıtları 30 Haziran itibariyle sona erecek. Bakanlığımız son yıllarda ÇKS yönetmeliğini yayınlıyor. Bu yönetmelikle birlikte yılın Eylül ayında başlayan müracaat dönemi Haziran ayında sona eriyor. Bununla ilgili de süre uzatımı olmuyor. 2021 yılında 4180 adet olan çiftçi kayıt sistemi müracaatlarımız şuan itibariyle 3300 civarında müracaat olmuş. Tahmini 800-900 civarında eksiğimiz var. Haliyle şuan ki zamanda çiftçilerimiz tarlada, bahçede ekim, dikim, budama, ilaçlama gibi birçok işle uğraşıyorlar. Meşguller. Bunları unutabileceklerini varsayarak hatırlatma ihtiyacı duyduk. Çiftçilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri, sadece mazot-gübre desteği değil farklı destek ödemelerinden istifade edebilmeleri adına muhakkak suretle ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Ön şart bu. Daha sonraki süreçte yem bitkilerinde fark ödemeleridir veya tarım sigortalarını yaptırabilmeleri adına ÇKS yaptırmaları gerekiyor. ÇKS’lerini yaptırmayan çiftçilerimiz muhakkak ÇKS kayıtlarını yaptırsınlar” diye konuştu.