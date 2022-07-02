Çocuğa Çarpıp Kaçtı



Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmet A. Yönetimindeki 16 ASG 884 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zehra T.(8)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü, o heyecanla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü daha sonra karakola giderek ifade verdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.