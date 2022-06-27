Cumhurbaşkanı Erdoğan dan müjdeler

Kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında "Asgari ücrete ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda talimat verdiğini belirterek en kısa sürede müjdeli haberin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.