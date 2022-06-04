CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz Salı günü İnegöl OSB’de faaliyet gösteren Starwood Orman Ürünlerinde meydana gelen patlama sonrası Starwood A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Yıldız’la telefonla aradığı arayarak, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı mesajını ilettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Salı günü İnegöl OSB’de faaliyet gösteren Starwood Orman Ürünlerinde patlama meydana gelmişti. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen patlama sonrası Starwood Orman Ürünleri Onursal Başkanı Mehmet Yıldız’la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız’a baş sağlığı mesajını iletirken, kaza da yaralan vatandaşlar içinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sultan Ahmet Caminin restorasyonunu üstlenen işadamı Mehmet Yıldız’ın son yıllarda sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iletişimde olduğu biliniyordu. Patlama haberinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesinin ardından İnegöllü işadamını aradığı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 12:02