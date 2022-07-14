Dedesini anlattı; duygulu anlar yaşandı

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turuna çıkan İnegöllü Ali Müfit Çağlayan, merhum dedesinin kendisine bu mesleği öğrettiğini söyledi.

Kendisini okula yazdıran dedesini kaybettiğini aktaran Ali Müfit Çağlayan, çocuk iken dedesinin kendisine yemek yapmayı öğrettiğini söyledi. Çağlayan'ın dedesiyle olan anısı jüri üyelerini üzdü.