DEVA Partisinden teşekkür

DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay, Mobilya İhtisas Organize sanayisi yollarının asfalt çalışmasını yapan OSB yönetimine teşekkür etti.

Açıklama yapan Erbay, "Hamzabey mobilya ihtisas OSB yolunun yıllardır delik deşik yolunu 2022 yılının Haziran ayında çalışmalara başlayarak hatırlayan ve bu ay içinde de tamamlanan çalışma için mevcut siyasi iradeye teşekkür ediyoruz. Tamamlandı diyoruz ama inşallah daha önceki icraatları gibi yap-boz'a dönmemesini umarız. Milyonlarca liralık fabrikaların bulunduğu , ülkeye milyonlarca döviz kazandıran firmaların henüz foseptik altyapısı tamamlanmamış olsa da yolunu yıllar sonra tertemiz yapmış olmaları da takdire şayan bir durumdur..Nasıl ki yıllarca sürünceme de kalan Alanyurt-İnegöl yolu bittiğinde oh be diyerek teşekkür ettiysek, Nasıl ki şehrin girişindeki mobilyacıların gözbebeği Ertuğrulgazi Caddesinin önünü kapatan Avarlar kavşağının karmaşasını beş on deneme sonrası çözebildiklerinde teşekkür ettiysek, Nasıl ki onlarca ay sanayide toz toprak , çamur içinde kaldıktan sonra bir zahmet asfaltlanma yapıldığında şükür diyerek teşekkür ettiysek bugün de Hamzabey OSB yolunun asfaltlanması adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatı olarak sorumlu muhalefet anlayışı gereği Nisan ayında milletvekilimizin müjdelerinden biri olan Hamzabey OSB girişindeki kavşağa trafik ışıkları projesini de hatırlatıyoruz.

Hatırlatıyoruz hatırlatmasına da daha önemli bir sinyalizasyon çalışması için müjde diyerek duyurdukları Metal Sanayi (fulla) kavşağı çalışmasının henüz başlamadığını bildiğimiz için pek de ümitli değiliz.." dedi.