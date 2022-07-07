Devlet Hastanesinde Grev 

Konya'da yaşanan doktor cinayetinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ve diş Hastanesinde görevli sağlık personeli iş bıraktılar. Sağlık personeli 1 gün, doktorlar ise 2 gün görev yapmayacaklar. İnegöl Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesi personeli hastane önünde bir araya gelerek yaşayan sağlıkta şiddete tepki gösterdiler.

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlıkçılar adına konuşan Hemşire Hatice Akbulut, "Değerli basın mensupları; Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi.

Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliam aleti ise bir silah... Tablonun vehametini düşünebiliyor musunuz? Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde, yani hastanede, hasta yakınının kurşunlarına

hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor.

Ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor...

Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz... Ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare ediyoruz; Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın.

Aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil... Can güvenliği sağlanmadığı için, yeterli tedbir alınmadığı için, Ekrem Hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor, isyan ediyoruz... Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz...Bazen sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz. Ve hatta çekip gidiyoruz... Tüm bunların yanı sıra ise her daim korku halinde yaşıyoruz... Buradan soruyoruz: Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim? Buradan soruyoruz: Daha ne zamana kadar sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak suç aletleriyle girmek serbest olacak? Öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin içeri sokulmasına, ne zamana kadar göz yumulacak? Kaç canımız yitecek? Daha nice canlarımız acıyacak soruyoruz? Açıkçası 1 Milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil icraat bekliyor artık. Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz... Başka canlar yanmasın istiyoruz...İşimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı siyasi iradeye göstermek içinde bugün, Türkiye genelinde iş

bırakıyoruz... Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bize destek olmaya davet ediyoruz... Ve herkese de sağlık çalışanlarının bu ülkenin hayat sigortası olduğunu buradan bir daha hatırlatıyoruz...Sözlerimizi burada sonlandırırken, şehit doktorumuza Allah'tan rahmet, ailesine,

yakınlarına ve sağlık camiamıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." dedi.