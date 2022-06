DSP’DEN AĞAÇ KESİMİNE SERT TEPKİ

DSP İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, İnegöl Belediyesi tarafından Mahmut Esat Bey Caddesi otopark yapımı nedeniyle kesilen ağaçlara sert tepki gösterdi. Büyükışıklar, “Hadi bizi dinlemiyorsunuz Belediye logonuzda bulunan çınar yaprağından utanın” dedi.

KATİLSİNİZ!

Başkan Halil Büyükışıklar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde bulunan ahşap evler yıkıldıktan sonra boşalan arsaya açık bölge otoparkı yapmak isteyen İnegöl Belediyesi ekipleri bu sabah bir katliama imza attı. Köklerinden ekskavatör ile sökülerek katledilen ağaçların arasında yılların bütün yorgunluğuna rağmen ayakta duran çınar ağaçları da vardı. Arkadaşlar otopark düzenlemesini ağaçlara göre yapabilirdiniz. Her geçen gün Yeşil Bursa’nın tarihi çınarları ile meşhur İnegöl İlçesini betonlaştırmak zorunda mısınız? Hadi bizi dinlemiyorsunuz Belediye logonuzda bulunan çınar yaprağından utanın. Yazıktır günahtır o ağaçlar ne kadar zor yetişiyor haberiniz var mı? Siz şimdi kalkar yerlerine ağaç dikeriz fidan dikeriz falan dersiniz. Bir çınarın 1000 yıl yaşayabildiğini ve İnegöl’ün her yerindeki çınarların en azının 100-150 yıllık olduğunu biliyor musunuz? Bugün bu katliama izin veren her kim varsa kınıyorum. Siz şimdi 3-5 ağaç için halkı galeyana getirdi hain, terörist falanda dersiniz bana ama bizler size rağmen yeşili doğayı korumaya koruyamadığımız zamanlarda da size tepkimizi en üst perdeden göstermeye devam edeceğiz. Yazıklar olsun sizin belediyecilik anlayışınıza”

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 11:48