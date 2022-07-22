Elektrik akımına kapıldı

Elektrik akımına kapıldı

Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H.(45), fabrikada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan adam özel bir hastaneye özel araçla götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan işçi, Ambulansla Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 12:23
Yavuz

Yavuz

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