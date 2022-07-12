Elini kıyma makinesine kaptırdı

İnegöl’de elini kıyma makinesine kaptıran 14 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yardım eden M. U., (14), kıyma makinesini çalıştırdığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu sağ elini makineye kaptırdı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. M. U., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.