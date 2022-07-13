Emniyet Müdürüne yakalandı

Çaldığı araçla ters yöne girdi yakalandı

İnegöl'de çalıntı araçla ters yöne giren şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olan şüpheli ye 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Olay Bursa da meydana geldi. Şüpheli Serkan A., 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. İnegöl’e giriş yaptığını PTS sisteminin uyarısı üzerine öğrenen polis ekipleri harekete geçti. Takip sonucu araç Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönde seyrederken İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3. Kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL cezai işlem uygulandı.