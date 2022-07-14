Eniştesine kurşun yağdırdı
Yeni Mahallede meydana gelen olayda şahıs, eniştesine kurşun yağdırdı.
Olay Yeni Mahalle Millet caddesinde meydana geldi. Barış D., eniştesi Osman K. İle cadde üzerinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Barış, belinden çıkardığı tabancayla aracında oturan eniştesine kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet şahıs ağır yaralandı. Barış D. Kaçarak kayıplara karıştı.
Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eniştesine kurşun yağdırdı
Eniştesine kurşun yağdırdı
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