Erdoğan'ın Bursa mitingi ertelendi

Erdoğan'ın Bursa mitingi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Bursa’da gerçekleştireceği Bursa mitingi ve toplu açılış programı ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
İlerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

AK Parti Bursa teşkilatından yapılan açıklama şöyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. T2 Tramvay hattımızın açılışı bugün Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. 

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 11:55
Yavuz

Yavuz

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