ERDOĞAN İNEGÖL'DE 2 YATIRIMI HİZMETE AÇACAK

Bursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak.

2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda yapılacak mitingde halkla buluşacak.

TEKNOSAB, T2 Hattı'nın açılışını da yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Bursa semalarında dolaşarak incelemelerde bulunacak.

Erdoğan ayrıca, ilçe belediyelerin yaptığı İnegöl Belediyesinin de içinde bulunduğu Soğuk Hava deposu ve Hayvan Pazarının toplu açılışını yapacak.

İNEGÖL’DEN 2 İSME DAVET GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek bu en büyük vefa buluşması için Bursa’dan 1’i Büyükşehir, 19’u ilçe ve 25’i belde olmak üzere 45 eski belediye başkanına davet geldi. Bursa’dan 25 belde belediye başkanı da var. Bunlardan ikisi İnegöl’den Tahtaköprü Belediyesi eski Başkanı Eşref Yiğit ile Cerrah Belediyesi eski başkanı Ömer Kahyaoğlu.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022, 12:43