Erdoğan: Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan seçime bir daha hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ''Aldığımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak, enflasyonu düşürecek olan da biziz'' dedi.

Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız. Gündemi tayin eden daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız.

AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür. En önemlisi ise milletvekilinden il ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin samimiyet esaslı iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, geleni içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Uzatılan eli tutmayan, insanlarla gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti'yi temsil edemez. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar ihtiyari değil, mecburi vasıflardır.

"BUNU YAPACAĞIZ, SEÇİM ÖNCESİ SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını tüm boyutuyla yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 23 milyon hedefine göre, bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Onun için ana kademe, il başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, durmak yok, yola devam.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUHAFAZAKAR GENÇ KADINLARA ÇAĞRISINA YANIT

CHP'nin başındaki zat kadınları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Bay Kemal, kardeşlerimize verdiğimiz, kadınlara devlet desteklerini iyi anlatsınlar diye arkadaşlarımız 72 ile gitti. Bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu, en ufak utanma olsa bu lafı ağzına alamaz. AYM'nin önünde nöbet tutan birine görev düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır. Bunlarda yalan gibi, iftira gibi, utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah, sokağa çıkacak yüzleri olursa, orada bunlara hak ettikleri cevabı vereceklerdir.

6'lı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından beter hale dönüştü. Masanın altında ve etrafında dolananları ne yapacağız. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar, bölücü örgüt uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li bunlara posta koyuyor, hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. HDP'liler yetmiyor, bazen sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Ya bana katılın, ya önümden çekilin diye meydan okuyor. Masadaki ortaklarından bir diğeri, işi meşrep fitnesini alevlendirmeye kadar götürüyor, yine herkes suspus. Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek. Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak. Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirip çözümün tarafı olacak. Bunlar mı ülkemizi dört bir yandaki sinsi tuzaklardan sahili selamete çıkaracak. Bunlar mı dar gelirli vatandaşları ekonomik krizden kurtaracak.

Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir, hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz ama dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz. Enflasyonu düşürecek olan da, istikrarı tahkim edecek olan da biziz.

"FED'İN FAİZ KARARI SIRADAN DEĞİL"

İnsanlık son 2.5 yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Salgın dünyada ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları altüst etti. Hemen her alanda üretim aksadı, küresel ticaret aylar boyunca adeta durma noktasına geldi. Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? ABD'de böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Hastane kapısından geri çevrilen hemen hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizler çok daha zengin ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Şu andaki küresel kriz ortamından da Türkiye'yi alnımızın akıyla çıkartacağız.