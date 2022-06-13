Evinde ölü bulundu

Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 4. Katında yanlız yaşayan adam, ölü bulundu. Apartman sakinlerinin daireden kötü kokuların geldiğini bildirmesi üzerine eve giren polis ekipleri, ölümü tespit ettiler.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Hal sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında yanlız yaşayan Coşan Y.(60)'nin dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açıp girdiklerinde yerde hareketsiz yatan adamı gördüler. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın ölümünü tespit ettiler. Ailesinin 4 gündür haber alamadığı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.