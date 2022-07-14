Evine tırmanırken düştü

Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda anahtarı evden unuttuğu için 2. Katın balkonundan eve tırmanmaya çalışan şahıs, düşerek yaralandı.

Olay Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 4 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H.(26), evinde anahtarı unuttu. Apartmanın 2. Katının balkonuna tırmanmaya çalışan şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.