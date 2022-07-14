Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda anahtarı evden unuttuğu için 2. Katın balkonundan eve tırmanmaya çalışan şahıs, düşerek yaralandı.
Olay Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 4 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H.(26), evinde anahtarı unuttu. Apartmanın 2. Katının balkonuna tırmanmaya çalışan şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evine tırmanırken düştü
Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda anahtarı evden unuttuğu için 2. Katın balkonundan eve tırmanmaya çalışan şahıs, düşerek yaralandı.
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