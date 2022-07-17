Festival coşkusu başladı



İNEGÖL FESTİVALİ KARNAVAL HAVASINDA BAŞLADI

Mobilya’nın başkenti, Köftesi ve kaplıcaları ile ünlü İnegöl’de 35’inci Uluslararası Kültür Sanat Festivali, karnaval havasında cümbüş içinde on binlerce katılım ile başladı…

Pandemi nedeniyle ara verilen Kültür Sanat Festivali’ne bu yıl aralarında Meksika, Endenozya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi on ülkeden katılan kültür elçileri danslarıyla renk kattı… Festival kortejine katılan renkli ülke dans toplulukları en önde tarihi Mehtaran eşliğinde çalınan marşlar ve vatandaşların cümbüşe büyük ilgisi İnegöl sokaklarını karnaval atmosferine dönüştürdü…

Festival korteji sonrası ülkelerin sergilediği dans gösterileri, hemşehri derneklerinin başta kemençe olmak üzere yörsel çalgılar eşliğinde horonlar ve halaylar çekilmesi etkinliğin bayram havasında geçmesini sağladı… İnegöllüler uzun bir pandemi sürecinden sonra böyle bir etkinliği çok özlediklerini belirterek festivalin tadını çıkarmayı ihmal etmedi…

İnegöl Belediyesi 35’inci Uluslararası Kültür Sanat Festivali mehter takımı kortej yürüyüşünde konuk ülkeler bayrakları, renkli kostümleri ve canlı performansları ile karnavalı aratmayan görüntülerin yansımasına neden oldu.

İnegöl AVM önünde başlayıp Kültür Park içinde biten korteje İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve binlerce vatandaş iştirak etti.. Kültür Park içinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Halk Dansları açılış galasında, yabancı ekipler hünerlerini sergilediler. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları bünyesinde üretilen el emeği ürünler festival alanında bulunan çadırlar bölgesinde ‘’Nakış Nakış Mutluluk İnesmek Genel Sergisi’nde’’ izlenime sunuldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle sergi açılışını gerçekleştirdi.

ASIRLIK LEZZETLER ‘’GASTRO İNEGÖL’’ İLE TANITILIYOR

Farklı coğrafyalardan pek çok insanı barındıran İnegöl, gastronomi alanında da güçlü. İnegöl Belediyesi’nin girişimi ile asırlık lezzetlerinin tek çatı altında toplandığı Gastro İnegöl’ün de yer aldığı çadırlar bölgesinde vatandaşlara İnegöl mutfağı tanıtılıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl 81 vilayetten insanların yaşadığı bir şehir Balkanlar’dan Türkiye Cumhiretler’ine binlerce vatandaşımız yaşıyor. Bir ve beraber olmak, toplumların kaynamşması aynı zamanda şehrin tanıtımını yapabilmek adına bu festivali düzenledik. İki yıl önce pandemiden etkilendik ve ara verdik fakat şimdi ise festivalimizi iki hafta süreyle başlattık. Festivalimizde; meslek kurslarından çıkan ürünleri, gastronomisini, tarımını ön plana çıkarılması ve derneklerinin performansları yer alacak. İnegöl’e yakışan bir festival olacak” dedi.