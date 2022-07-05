Görünmez kaza

Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana gelen kazada toplu taşıma aracıyla kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hüseyin D. Yönetimindeki 16 M 06015 plakalı toplu taşıma aracı ile Okan B. Yönetimindeki 16 PF 909 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu otobüsteki yolcu Melek Ş. hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.