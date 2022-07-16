Görünmez kaza

Nuri Doğrul caddesi üzerinde ticari taksiyle çarpışan elektrikli bisiklette 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nuri Doğrul caddesi üzerinde seyir halinde olan Tuncay A. (30) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile cadde üzerinde U dönüşü yapmakta olan Tuncay S. yönetimindeki 16 T 5578 plakalı ticari taksi çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan Ömer F. (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.