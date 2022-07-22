Görünmez kaza

Sinanbey mahallesinde meydana kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Sinanbey mahallesi Cennet sokak üzerinde meydana geldi. Cerrah sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Remzi Ç. yönetimindeki 16 FJ 771 plakalı kamyonet, Kasapzade sokaktan çıkan sürücü Seyfet K. Yönetimindeki 16 KHM 10 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.