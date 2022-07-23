Görünmez kaza



Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Özkervan sokak üzerinde meydana geldi.

Özkervan sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Cemil B. (19) yönetimindeki 16 AIM 691 plakalı motosiklet, Ahsen sokaktan çıkan sürücü Ramiz İ. (26) yönetimindeki 41 NH 574 plakalı otomobile, yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Ebubekir S. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.