HALİL İBRAHİM ÇAMLIDERE HASTANEYE KALDIRILDI

Saadet Partisi Genel Başkan merhum Necmettin Erbakan'ın Rumeli Beylerbeyi diye adlandırdığı, İnegöl'ün tanınan isimlerinden Halil İbrahim Çamlıdere rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partisi Genel Başkan merhum Necmettin Erbakan'ın Rumeli Beylerbeyi diye adlandırdığı Halil İbrahim Çamlıdere saat 15.00 civarında Akman Pasajının içinde rahatsızlanarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çamlıdere'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Çamlıdere'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.