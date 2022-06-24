HALK DANSLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR

İnegöl Kafkas Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Mennan Portakal yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivaline tüm ilçe halkını davet etti.

Dernek lokalinde bir açıklama yapan Başkan Portakal, "Dernek olarak düzenlemiş olduğumuz,

Uluslararası halk dansları festivalimiz duyurusu için sizlerle birlikte toplanmış bulunuyoruz,siz değerli basın mensup arkadaşlarımı ve İnegöllü hemşehrilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Tüm dünyada yaşanan covid- 19 salgını yüzünden 2 yıldır hiçbir organizasyon gerçekleştirilemedi.

Büyük gayret, heyecan ve çabalarımızla,camiamıza ve inegölümüze seyir keyfi yaşayacakları güzel bir uluslar arası festival hazırladık.

Derneğimiz, İnegöl Belediyemiz ve Bursa Büyük şehir belediyesinin katkısıyla,

Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek ve Gürcistan’dan üç ekip olmak üzere, 4 ülke ve 6 uluslar arası ekip, yurtiçinden ise Orhangazi Kafkas Folklör ekibide festivalimiz de yer alacaktır.

1 Temmuz Cuma günü; Saat:20.30‘da kültürpark anfi tiyatroda, açılış konuşmaları ardından, folklorik şölenler devam edecek,

2 Temmuz Cumartesi günü; Saat:19.00‘da, uluslar arası ekipler ve tüm hemşehrilerimizle beraber dernek bahçemizde, ara dinlenme gecesi adı altında,sivil dayanışma ve halk gecesi sizlerle birlikte olacaktır.

3 Temmuz Pazar günü; Saat:16.00‘da ise, 6 uluslar arası ekip , 2 yurtiçi ekip ve Kafkasspor altyapı futbolcularımız ile, görkemli bir kortej yürüyüşümüz olacak.

3 Temmuz Pazar günü gecesi; Saat:20.30‘da kültürpark anfi tiyatroda, muhteşem bir folklör ziyafeti ile dolu final gecesi sizleri bekliyor.

Tüm İnegöllü hemşehrilerimizi ve camiamızı Halk Dansları Festivalimize bekliyoruz" dedi.