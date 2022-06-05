Hastane kavşağında görünmez kaza

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde cip ile çarpışan elektrik bisiklette 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Süleyman Y. (21) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile Hastane kavşağından bulvara çıkış yapan Uğur P. yönetimindeki 34 CYU 463 plakalı cip çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan Ali Ç. (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.