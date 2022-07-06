HAYVAN PAZARININ RUHSATI ALINDI

​Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilen ve İnegöl’de Alibeyköy Mahallesinde İnegöl Belediye Başkanlığınca yapılan, 2400 adet büyükbaş, 950 adet küçükbaş hayvan kapasitesine sahip Canlı Hayvan Pazarının, Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatını aldı.

Ruhsat teslim törenine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İlker Bektaş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun, İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müdürü Aygül canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunarak, "İlimiz İnegöl İlçesi Alibey şartlarını taşıdığı tespit edilmiş ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmıştır. Bu sayede hayvanların uygun teknik, sağlık ve hijyenik şartlara sahip bir ortamda alım-satımları gerçekleştirilebilecek, salgın ve paraziter hastalıkların yayılması engellenebilecek, satış yerinin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçilebilecektir. Yeni kurulan Canlı Hayvan Pazarının İnegöl İlçemize, ilimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı 09-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edilecektir. Bu kapsamda bazı bilgilerin vatandaşlarımıza hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır” dedi.

KURBAN EDİLEBİLEN HAYVANLAR

Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin 1, sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak altı aylık yaşını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

2-KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.

-Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.

-Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

-Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.

-Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.

-Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

-Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

-Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

-Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.

-Hayvan varlığının devamı açısından erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

KURBANLIK HAYVANLARDA YAŞ TAYİNİ

Hayvanların yaşlarının tayininde düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonuç verir. Kayıtlar yok ise en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir.

Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri Bakanlığımızca geliştirilen "TÜRKVET" isimli mobil uygulamadan da küpe numarası ile sorgulanabilmektedir.

Sığır ve mandaların alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu göstermektedir.

Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır.

Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır.

Devenin kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerini kalıcı dişlerin alması gerekir.

KESİM YERLERİ

Hayvanlardan insanlara geçen ve Zoonoz olarak ifade edilen birçok hastalık etkeni, kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklarla insanlara bulaşmaktadır. Bu nedenle bu atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalıdır. Atıkları hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, derin çukurlar kazılarak gömülmelidir. Kurbanlık hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığından Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmeleri ise en uygun olanıdır.