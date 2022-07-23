Hırsız, ev sahibi kadını boğazlayıp bayılttı; evi soydu



Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphelisi evine girdiği yanlız yaşayan kadını boğazlayıp bayıltarak, evi soydu.

Olay gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi, yanlız yaşayan Müzeyyen Aslan(56)'ın dairesine pencereden girdi. Mutfakta yatan kadını, boğazlayarak bayıltan hırsız, evi didik didik aradı. Kadının, cüzdanındaki emekli maaşından kalan 2 bin 200 TL ile telefonu ve kartlarını alıp kaçtı.

Sabah saat 08.00 sıralarında kendine gelen kadın, üst komşularına giderek yardım istedi. Komşuları durumu polise bildirdi. Boğazından yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın tedavinin ardından polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan mağdur Müzeyyen Aslan(56), "Gece saat 1 de yattım. Mutfakta uyuyakalmışım. Mutfağın camı açık kalmış. Bir ara bir ses geldi kulağıma. Kalkıp oturdum. Hırsızla göz göze geldim. Sakallı, beyaz şapkalı, maskeli biriydi. Üzerime gelip boğazıma yapıştı. Kanepe üzerine düşmüşüm. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Emekli maaşımdan kalan 2 bin 200 TL ile telefonumu çalmış. Bizi mi buluyor bunlar ya." dedi.