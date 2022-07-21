HUZUR SEMT PAZARI YENİ YERİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Huzur Mahallesinde kurulan semt pazarı, daha iyi hizmet verebilmesi için eskisine göre daha geniş ve kullanışlı olan Atatürk Caddesine taşındı. Pazarı yeni yerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, esnaflara ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Huzur Mahallesinde her hafta Çarşamba günü Menekşe Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı, bu alanın yetersiz kalması nedeniyle İnegöl Belediye Meclisinde alınan kararla Atatürk Caddesine taşındı. Eski yerine göre daha geniş ve uzun olan, aynı zamanda sektörlerin de iç içe değil düzenli şekilde planlandığı yeni yerinde 8 Haziran itibariyle kurulmaya başlayan Huzur Semt Pazarı hem vatandaşlardan hem de esnaftan tam not aldı.

PAZAR DAHA DÜZENLİ HALE GETİRİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Çarşamba günü beraberindeki heyetle birlikte pazarı yeni yerinde ziyaret etti. Esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Taban, pazarda yapılan düzenleme hakkında da bilgiler verdi. Başkan Taban, “Bugün Huzur Mahallemizde yeri değişen semt pazarımızı yeni yerinde incelemek üzere geldik. Şehrimizin nüfusu hızla artıyor, büyüyor. Buradan hareketle de ihtiyaçlarımız da artıyor. Huzur Mahallemizde geçmişte kurulan pazarımızın yerini değiştirmiş olduk. Pazarımızı daha geniş bir caddemize taşıdık. Menekşe Caddesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarımızda; artan nüfus, caddenin darlığı, ev ve işyerlerine girişte yaşanan sorunlar, iç içe geçmiş, dağınık ve karışık sektördeki pazarcı tezgahları vb. nedenlerle sık sık sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunları pazarcılarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek mahalle sakinlerimizin sorunlarını giderecek bir çalışma ortaya koyduk. Burada 12 metre genişliğinde, toplamda da 700 metre uzunluğunda bir Pazar yerini hayata geçirdik. Tezgahlarımız 3 metre derinliğinde ve 6 metre orta alanda genişlik kalıyor. Eskisine göre pazarımızın büyüdüğünü ifade edebilirim. Söz konusu pazarımız 77 esnaftan oluşmakta olup; tuhafiye, sebze-meyve, bakkaliye, müstahsil (Köylü), balık bölümü olmak üzere 3’e bölümlendirilmiştir. Önceki Pazar yerinde bazı sektörler iç içe geçmiş durumdaydı. Bunları biraz daha düzenledik. Sektörler bir araya toparlanarak karmaşıklık giderilmiş oldu. 8 Haziran itibariyle pazarımız yeni yerinde hizmete girmiş oldu. Biz de bugün ziyaret ederek yerinde görelim istedik. Esnaflarımıza ve mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.