İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 'ÇAYIR TIRTILI' AÇIKLAMASI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayçiçek, Mısır, Şekerpancarı, biber, karpuz, yonca gibi bitkilerde zararlı olan Çayır Tırtılı ile mücadele ediliyor. Yapılan tespit çalışmaları sonucunda İnegöl, Keles, Yıldırım, Gürsu, Osmangazi, Orhangazi, İznik, Gemlik, Büyükorhan, Harmancık ilçelerinde çayır tırtılı zararlısının önem arz eden bir zararı görülmediği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Ayçiçek, Mısır, Şekerpancarı, biber, karpuz, yonca gibi bitkilerde zararlı olan Çayır Tırtılının yoğunluğunun tespiti için İl ve İlçe müdürlüklerimizdeki ekiplerimiz 15-16-17.07.2022 tarihlerinde saha tespitlerine başlamışlardır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde oluşturulan 30 ekiple saha taramaları devam etmektedir.”

“Bu çalışmalar neticesinde 20.07.2022 tarihi itibarı ile Mudanya ilçemizde 8 köyde 620 dekar alanda bulaşıklık tespit edilmiş olup 150 dekar Drone ile ilaçlama,470 dekar yer aletleri ile ilaçlama yaptırılmıştır. Karacabey ilçemizde 5 köyde 1000 dekar alanda görülmüş olup drone ile ve yer aletleri ile 250 dekar alanda ilaçlama yaptırılmıştır. Mustafakemalpaşa ilçemizde 7 köyde 720 dekar alan 150 dekarı drone ile ilaçlama yaptırılmış olup 570 dekar kısmı yer aletleri ile ilaçlanmıştır. Orhaneli ilçemizde 4 köyde 260 dekarlık bir alanda görülmüş olup 100 dekarlık kısmı ilaçlanmıştır. Kestel, İnegöl, Keles, Yıldırım, Gürsu, Osmangazi, Orhangazi, İznik, Gemlik, Büyükorhan, Harmancık ilçelerimizde çayır tırtılı zararlısının önem arz eden bir zararı görülmemiştir. Yenişehir ilçemizde 19 köyde 1900 dekar alanda görülmüş olup 1300 dekar alan ilaçlanmıştır. Yenişehir ilçemizde Yenişehir Belediyesi, Ziraat odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığı ile 2 drone ile 20.07.2022 tarihi akşam saatlerinde kalan 600 dekarlık alan ilaçlanarak zararlının görüldüğü tüm alanların ilaçlaması tamamlanmış olacaktır. Nilüfer ilçemizde 5 köyde 1300 dekar alanda görülmüş olup 700 dekarlık alan ilaçlanmıştır. Ayçiçek Çayır Tırtılı ile bulaşık sahalarda tüm çiftçiler tarlalarını ilaçlamaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çiftçilerin ilaçlamalarını tamamlamaları konusunda teknik ekiplerimiz saha kontrollerini hassasiyetle yürütmektedir. Ekiplerimizin saha tespit çalışmaları devam etmektedir.”