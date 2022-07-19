İLK 1000'DE İNEGÖL’DEN 7 FİRMA

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2021 yılı sonuçlarına göre listeye İnegöl’den 5 firma yer aldı. Mayıs ayında açıklanan İlk 500 listesinde ise İnegöl'de 2 firma yer almıştı. Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında İnegöl'den 7 firma yer almış oldu.

Mayıs ayında açıklanan İSO İlk 500 listesine girmeyi başaran 2 firma ve İSO İkinci 500’deki 5 firma sayısı ile birlikte İnegöl’de toplam 7 firma, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

İLK 500’DE 2 FİRMA

İstanbul Sanayi Odası’nın Mayıs ayında açıkladığı, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinde İnegöl’den Küçükçalık Tekstil ile Göl İplik Şeremet Tekstil yer almıştı.

İKİNCİ 500’DE 5 FİRMA

İSO’nun açıkladığı ikinci 500 firmada ise İnegöl’de üretim yapan Uludağ İçecek 18. sırada, adının açıklanmasını istemeyen bir firma 134. sırada, Politeks 161. sırada, Eskapet 228. sırada ve Çilek Mobilya ise 483. sırada yer aldı.

İNEGÖL’DEN 7 FİRMA YER ALDI

Türkiye’nin en büyük bin firması arasında İnegöl’den 7 firma yer alırken, mobilyanın merkezi olarak anılan İnegöl’de mobilya sektöründen sadece Çilek Mobilya yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 16:10