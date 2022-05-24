İMAR YASAĞI OLAN KÖYLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İnegöl’de heyelan riski nedeniyle konut yapımına izin verilmeyen 33 kırsal mahallede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Bursa Valiliği tarafından yeniden zemin etüdü yapılacak. Kırsal mahallelerde, yapılan zemin etüdünün sonucu olumlu çıkarsa, yeniden konut yapımına izin verilecek.

SOYLU TALİMAT VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İnegöllü muhtarlardan oluşan heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etmişti. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel başkanlığında ki heyet, Soylu’yu ziyaretinde heyelan riski nedeniyle konut yapımına izin verilmeyen kırsal mahalleler gündem geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konuyu anlatan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, söz konusu kırsal mahallelerde uzun süredir herhangi bir heyelan yaşanmadığını belirterek, “Köylerimizde 60 yıldır heyelan yaşanmadı. Kanun hükmünde kararname ile güncellendi ama biz tetkik yapılıp incelenmesini istedik. Eğer risk olan yerler varsa kararın devam etmesi, eğer yoksa kararın kaldırılmasını istiyoruz. Bakanımız Vali beye gerekli talimatı da verdi.

YENİDEN BELİRLENECEK

İnegöl’e bağlı 33 kırsal mahallede bugüne kadar 1960, 1980, 1990 ve 1996 yıllarında etüt çalışması yapıldı. Yapılan zemin etüdü çalışmalarında kırsal mahalleler heyelan riski taşıdığı için konut yapımına izin verilmedi. Tüfekçikonak, Hayriye, Fevziye, Kıran, Saadet, Bahariye, İclaliye, Konurlar, Turgutalp, Hilmiye, Süle, İnayet, Çiftlik, Bahçekaya, Muratbey ve Çayyaka mahalleri başta olmak üzere 33 kırsal mahallede konut yapmak isteyen vatandaşlar zemin etüdü yaptırmak zorunda kalıyordu.

BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR

Eski yıllarda yaşanan heyelanlar nedeniyle İnegöl’e bağlı bazı kırsal mahallelerde de yaşayan vatandaşlara iskan evleri verilmişti ve bu mahallelere imar yasağı getirilmişti. İnegöl’de binlerce vatandaş kırsal mahallelerdeki arsalarına ev yaparak yerleşmek istemesine rağmen, heyelan nedeniyle getirilen yasak yüzünden mağdur oluyordu. Belediye tarafından yaptırılacak zemin etüdünden olumlu bir sonuç çıkması halinde, binlerce vatandaşın mağduriyeti de ortadan kalkmış olacak.

İZİN VERİLECEK

Yapılan etüt çalışması sonucu belirlenen riskli bölgelerde yeni konut yapımına izin verilmeyecekken, olumlu sonuç çıkan mahallelerde yeni konut yapımlarına izin verilecek. Mağdur olan kırsal mahalle sakinleri de hem zemin etüdü külfetinden kurtulacaklar hem de mahallelerinde yeni konut yapabilecekler.