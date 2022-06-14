İNEGÖL'DE AĞACIN ALTINDA KALAN ADAMI BÖYLE KURTARDILAR

İnegöl'ün kırsal Elmaçayır mahallesindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam yaralandı.
Olay İnegöl'ün kırsal Elmaçayır mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İsmail Haşim(51), kendine ait ağacı motorlu testere ile kesmeye başladı. Kesilmesi sonucu ağaç, adamın üzerine devrildi. Bacakları ağacın altında kalan adamın imdadına, yanındaki arkadaşları yetişti. Ağacın altından çıkarılan adamın sağ bacağının kırıldığını gözlemleyen arkadaşları ilk müdahaleyi yaptılar.
AĞACIN DALLARINDAN ATEL YAPTILAR
İlk Yardım tecrübesi olan arkadaşları, kesilen ağacın dallarını koparıp, adamın kırılan bacağına iplerle sıkarak eski yöntemle sabitlediler. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.