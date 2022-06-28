İNEGÖL'DE AHŞAP EV ÇÖKTÜ

Yenice Mahallesi'nde bulunan tarihi ahşap ev çöktü. Çökme sonucu evin çevresinde park halinde bulunan bazı araçlar hasar gördü.

Olay Yenice Mahallesi Bektaş Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan tarihi bir ahşap ev, bakımsızlık ve yıpranma nedeniyle gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Evin çökmesi sonucu çevresinde park halinde bulunan araçlar hasar gördü. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar sokak üzerinde bulunan diğer ahşap evlerinde aynı kaderi paylaşmaması için yetkililerden konuyla ilgilenmelerini talep etti.