İnegöl'de "Amcam polis" dedi, ceza yağdı

"Amcam polis" diyen ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

İnegöl de trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim Amcam polis" dese de cezadan kurtulamadı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada 16 ANS 412 plakalı motosiklet ekiplerce durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin sürücüsü Berat Ö.(16)'nün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Cezai işlem uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü Berat Ö., polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda ısrarda bulundu. Ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü, "Benim Amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Nolur ceza yazmayın" diyerek ısrar etse de, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.