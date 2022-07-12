İnegöl'de babasını bıçakladı

Sinanbey mahallesinde bir evde baba oğul arasında çıkan kavga da kan aktı. Babasını bıçakla yaralayan genç ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sinanbey mahallesi Lütfiye sokak üzerinde bulunan evde baba İ.G. (59) ile oğlu M.G. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. evde bulunan bıçakla babası İ.G.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.