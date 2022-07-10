İnegöl'de bebeğin üzerine dolap devrildi

1 yaşındaki bebeğin üzerine dolap devrildi

Mesudiye Mahallesinde meydana olayda üzerine devrilen dolabın altında kalan 1 yaşındaki Emir, yaralandı.

Olay Mesudiye Sarmaşık sokakta bulunan evde meydana geldi. 1 yaşındaki Emir Berk K., giysi dolabına tırmanmaya başladı. O sırada dolap, Berk'in üzerine devrildi. Dolabın altında kalan bebeğin yardımına annesi yetişti. Dolabın altından kurtarılan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

