İnegöl'de bu yalan habere dikkat!

İnegöl’de son günlerde sosyal medyada kadın kılığına girip çocukları kaçırıyorlar paylaşımı asılsız çıktı. Aynı haberlerin diğer şehirlerde de paylaşıldığı öğrenildi.

İnegöl’de son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ve fotoğrafı kullanılarak ''çocuk kaçıran organ mafyası lideri'' olduğu belirtilen kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.

Öte yandan emniyet kaynaklarında alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırma vakaları bulunmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

SAHTE GÖRÜNTÜ KULLANDILAR

Öte yandan İnegöl’de aileleri tedirgin etmek için, bazı sosyal medya hesapları, olmayan olayı olmuş gibi göstermek için sahte görüntüler kullanarak vatandaşları korkutmaları tepkilere neden oldu.

YALAN HABERLER CEZASIZ KALMAYACAK

Özellikle sosyal medya hesaplarından yalan haber yapıp kamuoyunda infiale neden olanlar için il emniyet müdürlüğü devreye girdi.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tarzda asılsız ihbarlar yapanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin işlem başlatılacağı belirtildi.

DİĞER ŞEHİRLERDE AYNI YALAN HABER KULLANILIYOR

Öte yandan sosyal medyada kullanılan resimi internet üzerinde araştırdığımızda aynı konu başlıklı bir çok haber farklı şehirlerde de çıktığı gözlemlenmekte.