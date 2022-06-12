İnegöl'de çadır kent sular altında kaldı

İnegöl'de dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı. Çadırları sular içinde kalan 500'e yakın mevsimlik işçi, gece kabusu yaşadılar. İşçiler, yetkililere seslenerek yardım istediler.

Kurşunlu mahallesinde kırmızı elması olarak nitelendirilen çileğin, Bin 200 kilometre uzaklıktaki Urfa dan gelerek hasadını yapan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti, sel bastı. 50'ye yakın çadır sular altında kaldı. Dehşeti yaşayan işçilerin gece gözüne uyku girmedi. Sağanak yağış nedeniyle çadırları sular altında kalan işçiler, büyük çile çekiyorlar. İşçiler, sağanak yağış nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istediler.

Bir işçi "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" diyerek içler acısı hali görüntüledi.