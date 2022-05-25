İnegöl'de çukura düştüler

Otomobil çukura düştü; 3 yaralı

Kozluca yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil çukura düştü; 3 kişi yaralandı.

Kaza Kozluca yolu üzerinde meydana geldi.

İsmail F. Yönetimindeki 16 HR 771 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarındaki çukura uçtu. Yan duran araçtaki sürücü ile araçtaki arkadaşları M.D. Ve Ö.K. Hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulansa binmeyi kabul etmeyerek, tedavi reddettiler.