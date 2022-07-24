İnegöl'de düğün yemeği zehirledi

Sünnet cemiyetinde gıda zehirlenmesi; 100 kişi hastanelere başvurdu

İnegöl'de bir salonda düzenlenen Sünnet cemiyetinde, verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelerde tedavi altına alındılar.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet cemiyetinde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

850 kişinin katıldığı Cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp,laboratuvara gönderdiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 20:22