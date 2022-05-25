İnegöl'de feci kaza

Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Bisiklet ile otobüs arasına sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelerek öfkelenen yaralının kardeşi, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Kaza saat 23.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Karanfil(60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halinde olan sürücü Musa Karış (51) yönetimindeki elektrikli 3 tekerlekli bisiklete çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu bisiklet ile halk otobüsü arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralının kardeşi olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.