İnegöl'de genç canına kıydı

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda yanlız yaşayan genç, kendini asarak canına kıydı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Ceylan sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi.

Yanlız yaşayan Abdurrahman T.(31)'den 2 gündür haber alamayan arkadaşı evine geldi. Kapıyı çalan arkadaşı, kapıyı açan olmayınca ev sahibine söyledi. Ev sahibi tarafından açılan kapıdan içeri giren arkadaşı, Abdurrahman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.