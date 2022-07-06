İnegöl'de gergin anlar

Atatürk Bulvarı üzerinde izinsiz şekilde hurda kağıt toplayan şahsa zabıta engel olmak istedi. Zabıtaya saldırmak isteyen kağıt toplayıcısına esnaf tepki gösterdi.

Atatürk Bulvarı üzerinde hurda kâğıt toplayanları gören zabıta ekipleri kâğıt toplayan şahsı uyararak hurda kâğıtları belediye ekiplerinin topladığını belirtti.

Uyarılara tepki gösteren kâğıt toplayıcısı bir anda sesini yükselterek zabıtaya saldırmak istedi. Bu sırada çevredeki esnaflar araya girerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Hızını alamayan kâğıt toplayıcısı tekrar saldırmak istediğinde çevredeki esnaflar tepki gösterdi.

DAHA ÖNCEDEN TEKLİF EDİLMİŞTİ

Öte yandan daha öncede İnegöl Belediyesi hurda kâğıt toplayanlara teklifte bulunarak bireysel olarak değil İnegöl Belediyesi bünyesinde maaşlı olarak toplama talebinde bulunmuştu.

Kâğıt toplayıcıları ise bu teklifi kabul etmemişti.